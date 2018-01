Nieuwe opzet cabaretprijs Poelifinario

De Poelifinario, de cabaretprijs voor het beste theaterprogramma van het seizoen, krijgt vanaf dit seizoen een nieuwe opzet. Zo zijn er in het vervolg prijzen in drie verschillende categorieën: kleinkunst, entertainment en engagement, maakte de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) donderdag bekend. Voorheen kende de Poelifinario één categorie.

De Neerlands Hoop, de prijs voor de veelbelovende theatermaker van het jaar, blijft gewoon bestaan in zijn huidige vorm. De VSCD denkt met de nieuwe opzet ,,meer recht te kunnen doen aan de grote diversiteit binnen het Nederlandse cabaretveld”. Met dit seizoen tachtig cabaretvoorstellingen in de theaters denkt de jury dat de vijver groot genoeg is om jaarlijks vier prijzen in te verdelen.

Impresariaten mogen bepalen in welke categorie een bepaalde komiek of groep genomineerd kan worden. Het plan komt voort uit een evaluatie, nadat de kritiek op de Poelifinario de afgelopen jaren was aangezwollen. Meerdere cabaretiers, zoals Ronald Goedemondt en Diederik van Vleuten, gaven aan dat ze niet genomineerd wilden worden, onder meer omdat ze vonden dat de prijs geen meerwaarde had.