Premier Aruba in gesprek met Venezuela

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba gaat vrijdag in gesprek met Venezuela over de recente spanningen met de Benedenwindse eilanden. Ze leidt een delegatie van haar regering en wordt vergezeld door twee ministers uit Curaçao en de ambassadeur van het koninkrijk in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Het gesprek op Aruba staat gepland voor 14.00 uur lokale tijd (19.00 uur Nederlandse tijd).

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD) liet de Tweede Kamer eerder donderdag weten dat de betrekkingen tussen de twee landen zo snel mogelijk moeten worden genormaliseerd. Om dat doel te bereiken wordt er vrijdag onder meer gesproken over smokkel tussen Venezuela en de eilanden. Dat onderwerp droeg Caracas vorige week aan voor het sluiten van de zee- en luchtgrens tussen Venezuela en de eilanden.

,,Het Koninkrijk gaat ervan uit dat, als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien”, aldus Zijlstra.