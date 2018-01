Fors kritiek op Aboutaleb in raad Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is donderdag in de gemeenteraadsvergadering fors bekritiseerd over zijn uitlatingen over het salafisme en het hoofddoekverbod voor de politie. Partijen als Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD stelden dat Aboutaleb zich niet niet zo positief had mogen uitlaten over het salafisme.

,,Burgemeester Aboutaleb maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie”, wierp Tanya Hoogwerf van de grootste partij in de Rotterdamse raad, Leefbaar Rotterdam, Aboutaleb voor de voeten.

In het radioprogramma Dit is de Dag zei Aboutaleb onlangs dat elke moslim een beetje salafist is (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme.

Aboutaleb zei in de gemeenteraad dat hij de opmerking met een knipoog had gemaakt en zich niet realiseerde dat er ophef over zou komen. ,,Het onderwerp leent zich achteraf niet zo goed voor een radiointerview. Het is moeilijk om in dertig seconden nuance aan te geven.” Aboutaleb verzekerde de gemeenteraad dat hij de veiligheid van Rotterdam ,,volledig in het vizier heeft”.

Het debat spitste zich toe op de beeldvorming die Aboutaleb had opgeroepen met het interview. ,,De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en had zich zijn rol in het publieke debat moeten realiseren” zei Jan-Willem Verheij (VVD).

Aboutaleb weigerde aan het einde van het debat zijn uitspraak ,,ik ben een beetje salafist” terug te nemen. Dat leverde hem nog wel een motie van treurnis op van VVD en Leefbaar Rotterdam die werd verworpen.