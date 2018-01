Van Aartsen: meer actie tegen antihomogeweld

Waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen vindt dat er meer actie nodig is om homofoob geweld tegen te gaan. Hij wil daarom op ,,zeer korte termijn” samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om tafel met homobelangenvereniging COC en de zogeheten lhbti-gemeenschap, zei hij donderdag tegen de gemeenteraad.

Van Aartsen reageerde in een spoeddebat over dit onderwerp, op initiatief van de VVD naar aanleiding van twee recente gevallen van vermeend antihomogeweld in de hoofdstad. ,,Ik vind het waardeloos dat dit soort dingen in de stad Amsterdam gebeuren.” Hij benadrukte dat extra alertheid nodig is.

De burgemeester wil met betrokkenen bespreken wat voor ideeën er zijn en wat er op korte en langere termijn moet gebeuren om dit soort incidenten tegen te gaan.