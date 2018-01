Zoektocht naar overlevenden voor kust Curaçao

Op Curaçao wordt donderdagochtend verder gezocht naar mogelijke overlevenden van een bootramp voor de kust. Woensdag spoelden de lichamen aan van vier personen en werden twee mannen met doorweekte kleding aangehouden. Gevreesd wordt dat meer mensen zijn omgekomen in een poging Curaçao vanuit Venezuela bereiken.

Venezolaanse media meldden woensdag dat bijna dertig mensen worden vermist. De Kustwacht ondernam woensdag al twee zoektochten, maar vond verder niemand.

Door de economische crisis in Venezuela is het aantal mensen dat illegaal Curaçao of Aruba probeert te bereiken flink gestegen.