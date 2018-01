Alcohol gevonden in bloed Remon Bruinsma

In het lichaam van Remon Bruinsma, dat op nieuwjaarsdag werd gevonden in het water bij de Noordersingel in Leeuwarden, is alcohol aangetroffen. De politie heeft vrijdag laten weten dat dit de voorlopige uitslag is van het toxicologisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Of het verband houdt met de (hoogstwaarschijnlijke) verdrinking van de jongen, zegt de politie niet. Vooralsnog zijn geen sporen van verdovende middelen gevonden, aldus de politie. Er wordt nog specifieker onderzoek gedaan en de resultaten hiervan worden in de loop van volgende week verwacht.

De achttienjarige Bruinsma uit Zwaagwesteinde werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen. Duikers, boten, speurhonden en helikopters zochten naar zijn lichaam. Bovendien controleerde de politie camerabeelden uit het centrum van Leeuwarden. Een voorbijganger ontdekte zijn stoffelijk overschot in de stadsgracht. De politie hield er al rekening mee dat Bruinsma in een gracht was gevallen.