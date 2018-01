Ambassadeur: sorry voor ‘brandende politici’

Pete Hoekstra, de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, zegt sorry voor zijn uitspraken in 2015 dat er in Nederland no-gozones bestaan en dat hier politici in brand worden gestoken. In een interview met De Telegraaf neemt hij die uitspraak terug. De Telegraaf zegt dat hij de ,,onnauwkeurige uitspraak” zegt te betreuren. ,,Terugkijkend schrik ik ervan dat ik het heb gezegd. Het was een verkeerde stelling. Het was gewoon fout.”

De Telegraaf schrijft dat Hoekstra zegt dat hij zich niet meer kan herinneren hoe hij tot de uitspraak is gekomen, en ook niet waarop die is gebaseerd. ,,Ik heb landen door elkaar gehaald. Ik had het fout, en ik weet niet meer hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ik weet wel: het was fout.”

Hoekstra raakte vorige maand in opspraak naar aanleiding van een interview met Nieuwsuur. Daarin werd een oud fragment aangehaald van een conferentie waarin Hoekstra zei dat er in Nederland no-goarea’s bestaan waar auto’s en politici in brand worden gestoken. Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkende Hoekstra deze uitspraken te hebben gedaan en noemde hij de bewering dat dat wel zo is ,,onjuist” en zelfs ,,nepnieuws”. Even later in het gesprek zegt Hoekstra ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet heeft gebruikt.

Hoekstra zegt nu in De Telegraaf dat er sprake was van een ,,miscommunicatie”. ,,Het was niet zo dat ik dat filmpje uit 2015 op dat moment getoond kreeg. Ik weet niet waarnaar ik refereerde toen ik het over nepnieuws had”, citeert de krant hem.

Op Twitter maakte Hoekstra eind december ook al excuses. ,,In 2015 heb ik opmerkingen geplaatst en ik betreur het Nieuwsuur-interview. Alstublieft, accepteer mijn excuses. Ik ben in Nederland geboren en hou van het land.” De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Steve Goldstein, zei afgelopen nacht al dat Hoekstra excuses zou gaan maken.