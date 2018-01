Arrestatie voor steekpartij Eindhoven

Een twintigjarige man uit Eindhoven is opgepakt in een onderzoek naar een steekpartij in december in zijn stad. Bij het incident raakte een zeventienjarige plaatsgenoot ernstig gewond. Het slachtoffer, dat in zijn bovenlichaam was gestoken en op de intensive care terechtkwam, is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

De steekpartij vond 29 december plaats op het Stationsplein. De politie was gewaarschuwd vanwege een vechtpartij, maar bij aankomst troffen agenten alleen twee vrouwen aan. De betrokkenen waren met de auto gevlucht. Met behulp van beschrijvingen kon de politie het voertuig aanhouden. In de auto zaten twee mannen en de zeventienjarige zwaargewonde jongen.

Aanvankelijk wilde niemand iets vertellen over wat er was gebeurd, maar later werd toch nog aangifte gedaan. De verdachte werd donderdagavond in zijn woning aangehouden. Hij zit nog vast.