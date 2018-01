Artiesten zingen Neerlands Hoop in Carré

Freek de Jonge gaat op 13 maart terug in de tijd. In het Amsterdamse theater Carré zingen diverse artiesten die avond liedjes van zijn voormalige cabaretgroep Neerlands Hoop. Dit ter gelegenheid van het verschijnen van de oeuvrebox van het cabaretduo. Onder anderen Paul de Leeuw, Spinvis, de Nits en Paul de Munnik doen mee.

,,Opeens kwam alles samen”, zegt De Jonge. ,,De voltooiing van de langverwachte Neerlands Hoop Box en de aanbieding om in Carré te komen spelen. Waar zouden we de presentatie van dat ambitieuze project beter kunnen laten plaatsvinden dan in het theater waarin Neerlands Hoop zijn grote successen heeft gevierd.”

De Jonge stond van 1968 tot 1979 op het podium met Bram Vermeulen onder de naam Nederlands Hoop In Bange Dagen, oftewel Neerlands Hoop.