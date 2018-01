Geuzenpenning voor Mabels Girls Not Brides

Prinses Mabel neemt op 13 maart in de Grote Kerk van Vlaardingen de Geuzenpenning in ontvangst als voorzitter van Girls Not Brides. De organisatie kreeg de onderscheiding vrijdag toegekend.

Girls Not Brides, in 2011 mede opgericht door prinses Mabel, strijdt wereldwijd voor de afschaffing van kindhuwelijken. Het is nu een paraplu voor bijna duizend organisaties in 95 landen die internationaal, nationaal en lokaal proberen een einde te maken aan kindhuwelijken.

De stichting Geuzenpenning kent het eerbetoon toe aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.