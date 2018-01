Havenwerker vast voor corruptie en drugshandel

Twee Rotterdammers en een man uit Schiedam zijn opgepakt op verdenking van corruptie en drugshandel. De 37-jarige Schiedammer werkt bij een containerbedrijf in de Rotterdamse haven. Hij wordt ervan verdacht criminelen op het afgesloten haventerrein te hebben toegelaten zodat zij gesmokkelde drugs uit containers konden halen.

Een 35-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van het leeghalen van drugscontainers. De twee worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of de mannen vast blijven zitten. De derde verdachte, een 41-jarige Rotterdammer, is weer op vrije voeten maar blijft wel verdachte.

Een van de drugstransporten waarvan de havenmedewerker en de 35-jarige Rotterdammer worden verdacht is een partij van 138 kilo cocaïne, die in mei vorig jaar vanuit Peru naar Nederland moest worden gesmokkeld. De Rotterdammer wordt ook in verband gebracht met een transport van bijna 40 kilo cocaïne uit Ecuador.

De mannen zijn afgelopen dinsdag aangehouden, laat het OM vrijdag weten. Bij doorzoekingen van hun woningen heeft de politie onder meer tientallen mobiele telefoons, sim-kaarten, ongeveer 100.000 euro aan contant geld en een afgesloten kluis in beslag genomen.