‘Ivana Smit al gewond voor val’

Ivana Smit had al letsel voordat zij van een balkon in Kuala Lumpur viel. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de forensische onderzoeken na sectie door patholoog Frank van de Goot. Smit (18) overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Het model had een bloeduitstorting op haar achterhoofd die was ontstaan voor de val. Ook had zij blauwe plekken op de binnen- en buitenkant van beide bovenarmen, dat kan duiden op vastpakken. Letseldatering moet uitwijzen op welk moment Smit dit heeft opgelopen.

Ook is cocaïne in haar lichaam aangetroffen. Dat heeft zij al langer voor haar dood ingenomen. Verder troffen de onderzoekers ook de drugs PMM/PMMA aan, waarvan een combinatie met cocaïne dodelijk kan zijn. Zolang niet bekend is waar de middelen vandaan komen, wordt een misdrijf niet uitgesloten.