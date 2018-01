Onderminister VS: Hoekstra zat fout

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt afstand van de uitspraken die Pete Hoekstra in 2015 heeft gedaan dat er in Nederland no-gozones bestaan en dat hier politici in brand worden gestoken. Onderminister Steve Goldstein stelt dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag spijt heeft en vrijdag met een nieuwsmedium in Nederland zal praten om het bij te leggen.

,,De ambassadeur heeft in 2015 fouten gemaakt en uitlatingen gedaan die hij niet had moeten doen. Dat realiseert hij zich”, zegt Goldstein. ,,We hebben de ambassadeur duidelijk gemaakt dat hij door moet gaan om dit achter zich te laten. En hij begrijpt dat heel goed.”

Goldstein verwijst ook naar de tweet van de ambassadeur in december. Daarin bood Hoekstra zijn excuses aan na een interview waarin hij eerdere uitspraken over onder meer no-gozones in Nederland ontkende.

Hoekstra raakte vorige maand in opspraak naar aanleiding van een interview met Nieuwsuur. Daarin werd een oud fragment aangehaald van een conferentie waarin Hoekstra zei dat er in Nederland no-gogebieden bestaan waar auto’s en politici in brand worden gestoken.

De kersverse ambassadeur werd er woensdag op zijn eerste persconferentie meermaals naar gevraagd. In eerste instantie verwees hij naar een eerdere verklaring, waarin hij zei dat deel van het gesprek met Nieuwsuur ,,te betreuren”. Maar toen de vraag door andere journalisten opnieuw werd gesteld, begon hij de vraag te negeren.