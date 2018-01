Rechter behandelt uitlevering van Kouwenhoven

De rechtbank in Kaapstad buigt zich vrijdag over het verzoek van Nederland om zakenman Guus Kouwenhoven (75) uit te leveren. Hij werd in december op verzoek van Nederland opgepakt in zijn woning in Kaapstad. Hij moet in Nederland een gevangenisstraf van negentien jaar uitzitten.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de Nederlander vorig voorjaar vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. Hij was niet aanwezig bij de uitspraak en bleef zoek. De zakenman heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Er loopt nog een cassatie bij de Hoge Raad.

Kouwenhoven zat ruim tien dagen vast in Kaapstad en kwam op borgtocht vrij. Hij kreeg huisarrest, moest zijn paspoort inleveren en moet zich elke dag op het politiebureau melden. Volgens zijn advocaat Inez Weski houdt Kouwenhoven zich ,,uiteraard” aan alle opgelegde voorwaarden. Ze wijst erop dat hij dat voorheen ook ook deed tijdens de jarenlang slepende rechtszaak. Hij verscheen ook altijd op de zittingen, alleen niet op het eind vanwege zijn slechte gezondheid, aldus Weski.

Onder meer zijn medische situatie voert zij nu ook aan in het verzet tegen het uitleveringsverzoek. Volgens haar had het Openbaar Ministerie bovendien moeten wachten op de cassatie.