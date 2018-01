Vegan Streaker gewond tijdens stierengevecht

Dierenactivist Peter Janssen, bekend als de Vegan Streaker, is gewond geraakt tijdens het verstoren van een stierengevecht in Colombia. Op het moment dat een stierenvechter de stier ten val bracht, rende Janssen met een mede-streaker halfnaakt de arena in. De stierenvechters zetten een achtervolging in op het tweetal, waarbij Janssen viel. Daarbij brak hij zijn hand en liep hij hoofdletsel op. Janssen ligt in een ziekenhuis in Colombia, meldt zijn organisatie Vegan Strike Group op Facebook.

Begin 2017 vond er voor het eerst in vijf jaar weer een stierengevecht in Colombia plaats. Stierengevechten waren in het Zuid-Amerikaanse land een tijd verboden, maar het constitutionele hof draaide dat verbod weer terug. Dierenactivisten van de Vegan Strike Group eisen een wereldwijd verbod op stierengevechten.