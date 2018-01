Suriname zoekt Nederlandse moordverdachte

De Surinaamse politie is op zoek naar een Nederlander van Surinaamse afkomst die wordt verdacht van het doodschieten van de 28-jarige Roberto Kida in Paramaribo.

De afdeling Kapitale Delicten van de politie heeft de Surinaamse samenleving zaterdagmorgen gevraagd informatie te delen, zodat de voortvluchtige kan worden aangehouden.

Het schietincident speelde zich vrijdagmorgen vroeg af in een bar in Paramaribo. Na zijn daad vluchtte de verdachte en nam het moordwapen mee.

De bar waar de moord werd gepleegd is de PP ShiSha Lounge in Paramaribo-Noord. In deze bar-dancing werd in maart 2015 ook de bekende Amsterdamse crimineel Marchano Pocornie vermoord. De Surinaamse politie plaatste toen beelden van de liquidatie op sociale media om meer informatie te verkrijgen.