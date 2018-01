Vluchtelingendeals Afrika geen taboe voor SP

De SP staat open voor vluchtelingendeals met Afrikaanse landen. Dat heeft de nieuwe leider van de SP, Lilian Marijnissen, gezegd in een interview met de Volkskrant. De Turkije-deal werd eerder nog door de SP een ‘smerige deal’ genoemd.

,,Of wij instemmen met een vluchtelingendeal hangt af van de context van zo’n deal. Met welke regering sluit je zo’n deal? Dat maakt nogal uit. Heel lastig om daar principieel iets over te zeggen.”

Een deal met bijvoorbeeld Marokko sluit Marijnissen ook niet uit. “Er zijn meerdere varianten mogelijk. We moeten dat goed bekijken. Het is niets iets waar je principieel voor of tegen bent.”

De SP vindt asiel aanvragen buiten Europa ook geen taboe. ,,Het zou toch idioot zijn als je daar niet voor bent? Ik bedoel, in principe wil je natuurlijk dat mensen in de regio worden opgevangen.”