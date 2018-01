Arrestatieteam haalt overlastgever uit huis

Een 52-jarige man uit Oss is zondagochtend vroeg door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald en ingerekend omdat hij onder meer dreigde zijn woning in brand te steken. De man staat al langer bekend als overlastgever in zijn wijk in Oss en zijn woning zou maandag op last van de rechter worden ontruimd. Hij weigerde echter te vertrekken en koos voor de confrontatie. Om gevaarlijke situaties voor te zijn, viel het arrestatieteam zondag binnen.

In de ernstig vervuilde woning troffen agenten slag- en steekwapens en een voorraad bakstenen aan. De politie had al signalen opgevangen dat de man daarmee mensen wilde aanvallen. Ook had hij laten weten zich tegen de ontruiming te verzetten door deuren te barricaderen en de woning in brand te steken.

Bij de inval bleek de voordeur inderdaad gebarricadeerd. De politie omschrijft de woning als ,,helemaal uitgeleefd”. Meerdere verwaarloosde honden die door het huis en de tuin scharrelden, zijn opgevangen door een familielid van de bewoner.