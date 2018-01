‘Meer actie provincie om veiligheid OV’

De provincie Utrecht moet haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om veiligheid in het openbaar vervoer. Dat zegt de vakbond CNV Vakmensen.

Vorige week werd in Utrecht een buschauffeur overvallen. ,,Die overval toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat cash geld zo snel mogelijk van de bus verdwijnt”, zegt Job Marskamp van de CNV. ,,Daar moet busbedrijf Qbuzz uiteraard voor zorgen, maar zo’n investering kost geld. De provincie zou Qbuzz daarin tegemoet kunnen komen, want ook de overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van burgers. Niet alleen Qbuzz maar ook de provincie heeft een taak om het cash geld zo snel mogelijk van de bus te halen.”

CNV Vakmensen en FNV willen dat de provincie zich actiever opstelt, zodat cashloos betalen in de Utrechtse bussen snel mogelijk wordt. Maandagmiddag gaan ze samen naar het Provinciehuis om die boodschap over te brengen.