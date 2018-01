PvdA’er Moorlag mag Tweede Kamerlid blijven

William Moorlag mag van de PvdA aanblijven als Tweede Kamerlid voor de sociaaldemocraten. De schijnconstructie waarmee Moorlag mensen in dienst nam toen hij directeur was van een sociale werkplaats hoeft hem niet de kop te kosten, oordeelt een commissie die zich in opdracht van de partij over de kwestie heeft gebogen.

Moorlag kan ,,geloofwaardig de PvdA blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid”, is de conclusie van de driekoppige commissie en ook van het partijbestuur. De commissie wijst erop dat het Groningse Kamerlid goede bedoelingen had: hij wilde zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Daarvoor kan het drietal, onder leiding van oud-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl, zelfs begrip opbrengen.

Maar Moorlag ziet volgens hen nu ook in dat de constructie ,,in de kern niet juist was”. Hij biedt daarom zijn verontschuldigingen aan voor zijn optreden, ,,eerst en vooral aan de medewerkers van Alescon”. Ook Moorlag vindt volgens het partijbestuur nu dat ,,als twee collega‚Äôs naast elkaar hetzelfde werk doen, ze daar dezelfde beloning voor moeten ontvangen”.

Moorlags handelen en de vraag of hij de PvdA daardoor nog wel kon vertegenwoordigen ,,heeft de gemoederen verhit binnen onze partij”, schrijft het partijbestuur. Juist de PvdA had van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt gemaakt. De jongerenafdeling van de partij en allerhande kopstukken bepleitten Moorlags aftreden.

De Assense sociale werkplaats Alescon nam onder Moorlag mensen niet in vaste dienst, maar zette hen aan het werk voor een zelf opgericht uitzendbureau. Zo kon Alescon hun bijvoorbeeld minder uitbetalen dan de cao voorschreef. De rechter bepaalde vorige maand dat de werkwijze van Alescon niet door de beugel kon.