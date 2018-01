SBS trekt stekker uit Vloggende Hollanders

SBS6 stopt alweer met De Vloggende Hollanders. De zender trekt na twee weken de stekker uit het dagelijkse programma waarin vloggers werden gevolgd, bevestigt een woordvoerder.

Een reden wil SBS niet geven voor het schrappen van de show, maar hoogstwaarschijnlijk zijn de tegenvallende kijkcijfers de oorzaak. Vorige week werd al na een week geschoven met de show. In de vooravond trok het programma afgelopen week tussen de 129.000 en 165.000 kijkers.

In plaats van De Vloggende Hollanders wordt vanaf maandag Lachen om home video’s geprogrammeerd. ,,We hopen dat we de kijker daarmee een plezier kunnen doen”, aldus de woordvoerder.