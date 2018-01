Uitslaande brand in hotel Lemiers

In het dak van een voormalig hotel in Lemiers, gemeente Vaals, heeft zondagavond een flinke brand gewoed. Niemand raakte gewond. Bij de uitslaande brand is wel asbest vrijgekomen.

Door de flinke rookontwikkeling, raadde de brandweer buurtbewoners aan ramen en deuren gesloten te houden. De brand bleef beperkt tot het hotel dat niet meer in gebruik is en sloeg niet over naar andere panden. Rond 22.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan, dat wordt onderzocht.