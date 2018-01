Vier dagen non-stop muziek in Groningen

GRONINGEN – Voor de 32e keer neemt de Europese muziekscene komende week bezit van het centrum van Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag. Het showcase- en conferentiefestival brengt jaarlijks de meest veelbelovende Europese artiesten en grote namen uit de muziekindustrie samen. Dit jaar staan meer dan vierhonderd acts uit 32 landen op het programma dat van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 januari duurt. Er worden zo’n 40.000 bezoekers verwacht.

Op meer dan dertig locaties in de stad, van theater tot kerk en van poppodium tot pakhuis, spelen nationale en internationale talenten zichzelf onder de vlag van Eurosonic drie dagen lang in de kijker bij professionals en muziekliefhebbers. De vierde dag van het festival staat traditioneel in het teken van Noorderslag. In De Oosterpoort treden zaterdagavond de beste acts en talenten van Nederlandse bodem aan. Op het programma staan onder anderen Roxeanne Hazes, Boef, My Baby, Kraantje Pappie en Colin Benders. In De Oosterpoort wordt zaterdag ook de jaarlijkse Popprijs uitgereikt aan de artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de vakprijs naar Martin Garrix. Wie geen kaartje voor het festival weet te bemachtigen, kan donderdag, vrijdag en zaterdag gratis terecht op de Grote Markt voor livemuziek van eigen en Europese bodem tijdens Eurosonic Air.

Het conferentieprogramma trok vorig jaar meer dan 4000 bezoekers waaronder vele vertegenwoordigers van internationale festivals die het muziekprogramma gebruiken om aanstormend talenten te scouten. De conferentie bestaat uit meer dan 150 panels, keynotes, interviewsessies, workshops en netwerkborrels voor professionals waar wordt gesproken over de laatste ontwikkelingen in de muziekindustrie. Ook zijn er speciale bijeenkomsten voor de honderden artiesten die tijdens het festival in de stad zijn, om hen bij te praten over thema’s als auteursrecht, marketing, distributie en carrièreplanning.

De komst van rapper Boef naar Groningen kwam na zijn vrouwonvriendelijke uitlatingen flink onder vuur te liggen. Diverse festivals lieten weten hem niet meer te willen ontvangen en radiodj’s weigerden zijn muziek nog langer te draaien. Eurosonic Noorderslag koos voor een debat in plaats van een boycot. Het optreden van de omstreden rapper op zaterdagavond in De Oosterpoort blijft op het programma staan en daarnaast voegt het festival op vrijdag een debat toe aan het conferentieprogramma over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van artiesten en festivalorganisaties, met onder anderen de manager van Boef.