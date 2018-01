Bedrijf dat mobieltjes recyclet wint prijs

Het Amsterdamse bedrijfje Closing the Loop, dat oude smartphones recyclet, heeft de Circulair Award 2018 gewonnen. Joost de Kluijver van het bedrijf ontving maandag de prijs uit handen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan het begin van de derde week van de Circulaire Economie in Den Haag.

Closing the Loop recyclet afgedankte smartphones in ontwikkelingslanden. De onderdelen uit de mobieltjes worden weer in nieuwe smartphones gebruikt. Het bedrijf heeft al 1,9 miljoen telefoons gered van de stortplaats. Zo wordt de uitstoot van CO2 verminderd en wordt een inkomen gecreƫerd voor mensen in ontwikkelingslanden. De Circular Award is een prijs voor projecten waarbij grondstoffen en onderdelen opnieuw worden gebruikt.

Closing the Loop was een van de 140 bedrijfjes die meededen aan de wedstrijd.