Twee Belgische F-16’s hebben maandagochtend twee Russische bommenwerpers onderschept boven de Noordzee. De Russische Toepolevs vlogen in de buurt van de Waddeneilanden. De Belgische toestellen gingen door de geluidsbarrière, waardoor in het noordoosten van Nederland een knal was te horen.

De zuiderburen bewaken momenteel het luchtruim van de Benelux-landen. De F-16’s hebben de Russen begeleid richting Groot-Brittannië, waar twee Britse jachtvliegtuigen de escorte overnamen.