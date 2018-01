Kinderartsen waarschuwen voor energiedrankje

Energiedrankjes zijn niet onschuldig en daarom zou de verkoop ervan aan kinderen onder de achttien jaar verboden moeten worden. Dat zegt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kempen maandag namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het drinken van de pepdrankjes leidt volgens de NVK bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen. De Jong-Van Kempen: ,,Artsen zijn zich er steeds meer van bewust dat medische klachten van jongeren veroorzaakt kunnen zijn door energiedrankjes. Zelf informeer ik vaker bij een patiënt of hij of zij energiedrankjes heeft gedronken, ook om onnodige medicalisering te voorkomen.”

Volgens De Jong-Van Kempen verwijderen steeds meer scholen pepdrankjes uit drankautomaten op school, omdat ze merken dat het drinken ervan bij scholieren leidt tot concentratieverlies.

Het Voedingscentrum adviseert kinderen onder de dertien jaar om geen energiedrankjes te drinken en jongeren boven die leeftijd slechts één blikje per dag.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ziet niets in een verbod. ,,Er zijn meer producten die je voor je gezondheid beter niet of met mate kan consumeren. Verbieden is dan niet dé oplossing”, laat hij weten in een verklaring. Het is volgens hem aan de ouders om dit aan hun kinderen duidelijk te maken. Hij denkt ook dat scholen hierin een belangrijke rol kunnen spelen.