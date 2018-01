Koningspaar, Rutte en Bruins naar Winterspelen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins van Sport gaan naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. De koning is uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité, waarvan hij erelid is.

Willem-Alexander, Máxima en Rutte reizen al voor het eerste weekend van de Spelen naar Pyeongchang af. Ze wonen op vrijdag 9 februari de opening van het toernooi bij. De koning blijft vijf dagen, de koningin en minister-president wat korter. Minister Bruins arriveert halverwege de tweede week en blijft dan vier dagen.

Voordat Rutte naar de Spelen gaat bezoekt hij eerst het herdenkingspark in Hoengseong. Daar houdt hij een toespraak en legt hij een krans om de Nederlandse militairen te gedenken die in de jaren vijftig tijdens de Koreaanse oorlog in dat dorp zijn gesneuveld.