Laat de krokodillentranen achterwege: Blue Monday is nep

Ieder jaar wordt er door media luidkeels geroepen dat we ons schrap moeten zetten voor de derde maandag van januari, Blue Monday genaamd. Een treurige en grauwe dag staat ons te wachten. Maar is dit eigenlijk wel zo?

De ‘meest depressieve dag van het jaar’ is aangebroken: Blue Monday. Waar halen we het eigenlijk vandaan, dat we ons allemaal zo ellendig moeten voelen op die dag? Psycholoog en geluksonderzoeker Ad Bergsma legt het ons uit.

Creatieve vondst

“De verhalen rondom Blue Monday zou je kunnen vergelijken met alle negatieve media aandacht over de toen nog Amerikaanse verkiezingskandidaat Donald Trump”, vertelt Bergsma. “Het wordt naar je hoofd geslingerd en hoe meer het wordt herhaald om je heen, hoe meer je stil gaat staan bij het negatieve.” De allereerste Blue Monday werd op 24 januari 2005 in het leven geroepen dankzij het reclamebureau Porter Novelli. Het bedrijf bedacht dit om boekingen naar de zon voor organisatie Sky Travel te stimuleren. “Ik vind het zeker een creatieve vondst, dat Blue Monday. Het is zelfs onderdeel geworden van ons dagelijkse taalgebruik in de loop der jaren.”

“Verleg je aandacht”

Waarom er gekozen is voor de maandag en niet voor dinsdag of woensdag, is volgens Bergsma een vrijwel voor de hand liggende keuze. “Maandag is voor de meeste mensen een moeilijke dag”, zo vertelt hij. “De werkweek begint, in januari zitten we krap bij kas door de feestdagen, de goede voornemens zijn bij tachtig procent van de mensen mislukt en het is ook nog eens pikkedonker buiten. Als we hier lang bij stil staan en onszelf blijven herinneren aan deze negatieve punten, gaan we ons vanzelf steeds ellendiger voelen.”

Klim uit de put

Stel, je laat je volledig meeslepen met alle brompotten en treurige mensen in je omgeving. Hoe klim je dan het snelst weer uit deze put? “Probeer veel licht te zien en ’s ochtends even in de buitenlucht te zijn of te bewegen. Het liefst in de natuur.” Ook benadrukt hij dat het belangrijk is om optimistisch te blijven denken op de meest ‘depressieve’ dag van 2017: “Mijn advies is om, juíst op Blue Monday, stil te staan bij de positieve dingen van het leven en dit goed tot je door te laten dringen. Desnoods maak je op deze dag een lijstje met drie dingen waar je écht dankbaar voor bent en sta je hier bij stil”, aldus Bergsma.