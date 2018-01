Man uren bekneld onder ingestorte steiger

Een man heeft in het Westelijk Havengebied van Amsterdam ruim twee uur bekneld onder een deels ingestorte steiger gelegen. De brandweer heeft hem inmiddels uit zijn benarde positie bevrijd. Het slachtoffer is per brancard met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was aanspreekbaar.

Brandweerlieden moesten bij hun reddingsactie zeer voorzichtig te werk gaan, omdat het gevaar op nieuwe verschuivingen van de ingestorte steigeronderdelen groot was. Na lang gepuzzel konden ze de onfortuinlijke man, die op 10 meter hoogte vastzat, per kraan naar beneden laten. Hoe de steiger aan de Octaanweg kon instorten, is nog niet duidelijk.