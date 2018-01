‘Nog te weinig wachtlijstbemiddeling’

Zorgverzekeraars en zorgkantoren helpen hun verzekerden nog te weinig op weg naar een andere zorgaanbieder als deze cliënten te lang moeten wachten op hulp. Veel mensen weten ook niet dat ze om dergelijke bemiddeling kunnen vragen.

Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapportage over de aanpak van wachttijden. Ziekenhuizen moeten melden hoelang hun wachttijd is en duidelijk maken dat er met de verzekeraar over andere mogelijkheden kan worden gesproken. De verzekeraars zetten de mogelijkheden meestal ook wel op hun sites, maar toch zijn veel patiënten dus niet op de hoogte. Niet iedereen wil overigens naar een andere aanbieder.

Ook is er gebrek aan inzicht in de wachttijden en oorzaken hiervan, zo blijkt uit de rapportage, waardoor het lastig is het lange wachten aan te pakken. Er wordt veelal te weinig samengewerkt tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders om de wachtlijsten korter te krijgen.