Onderzoek naar effecten van energiedrankjes

Er komt een onderzoek naar energiedrankjes. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) liet maandagavond weten dat dit onderzoek speciaal focust op de gezondheidseffecten van de combinatie van cafeïne en suiker op kinderen en jongeren. Hij wil weten hoe andere landen daarmee omgaan. ,,En hoe wij daar zelf het best mee om kunnen gaan”, aldus Blokhuis. Mogelijk dat het RIVM en/of de Gezondheidsraad het onderzoek moeten gaan uitvoeren.

Maandag waarschuwden kinderartsen dat energiedrankjes niet onschuldig zijn en dat de verkoop ervan aan kinderen onder de achttien jaar verboden moet worden. Volgens de artsen, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), leidt het drinken van de pepdrankjes bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen.

De Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kempen zegt dat artsen zich er steeds meer van bewust zijn dat medische klachten van jongeren veroorzaakt kunnen zijn door energiedrankjes. ,,Zelf informeer ik vaker bij een patiënt of hij of zij energiedrankjes heeft gedronken, ook om onnodige medicalisering te voorkomen.”

Blokhuis ziet niets in een verbod. ,,Er zijn meer producten die je voor je gezondheid beter niet of met mate kan consumeren. Verbieden is dan niet dé oplossing.” Het is volgens hem aan de ouders om dit aan hun kinderen duidelijk te maken. Hij denkt ook dat scholen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Volgens kinderarts De Jong-Van Kempen verwijderen steeds meer scholen pepdrankjes uit drankautomaten op school, omdat ze merken dat het drinken ervan bij scholieren leidt tot concentratieverlies. Het Voedingscentrum adviseert kinderen onder de dertien jaar om geen energiedrankjes te drinken en jongeren boven die leeftijd slechts één blikje per dag.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zegt dat verstandig omgaan met eten, drinken en dus ook energydrankjes vooral een taak is van de ouders. Niettemin doen scholen al veel om gezond leven te promoten en draaien ze vaak volop mee in bepaalde programma’s als Gezonde School en Alles is Gezondheid.

Vooral basisscholen kunnen met medezeggenschapsraden en oudercommissies afspraken maken over wat er mee naar school mag, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Zo zijn er scholen waar is afgesproken dat er alleen water mag worden gedronken op school.

Energydrankjes leiden op basisscholen ook niet echt vaak tot discussie. ,,Het is eigenlijk not done, zoals met koffie, dat geef je zulke jonge kinderen eigenlijk ook niet.” Op middelbare scholen wordt het lastiger om de regie te voeren. Ouders van middelbare scholieren staan volgens de AVS meer op afstand van de school.