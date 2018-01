‘Politiemol’ ontkent witwassen

‘Politiemol’ Mark M. heeft helemaal geen geld witgewassen. Dat heeft hij maandag tegen de rechtbank in Den Bosch verteld. Hij zou alleen geldleningen hebben gestort en uitgegeven voor onder meer een opgezet bedrijf in Oekraïne.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen voormalig agent M. (31) uit Weert ging maandagochtend alleen nog over het witwassen. Het verkopen van geheime gegegevens uit politiedossiers aan criminelen ontkende M. in mei vorig jaar al. Het was een hobby om te grasduinen in de gevoelige gegevens, verklaarde hij toen over waarom hij ongeveer 28.000 zoekvragen losliet in de politiesystemen. Hij verkocht die informatie niet, zei hij.

M. leende grote sommen geld van onder anderen zijn vrouw en van een zakenman met wie hij een bedrijf in versleutelde telefoons wilde opzetten in Oekraïne. M. las maandag een uitgebreide verklaring voor. Daarin fileerde hij het financiële rechercheonderzoek. Dat zou onvolledig zijn geweest. Rechercheurs trokken volgens M. allerlei verkeerde conclusies, omdat ze niet op de hoogte zouden zijn van de mores van internationale handel in Oekraïne. ,,Cashgeld is daar heel normaal’’, zei hij. ,,Iedereen loopt daar met grote bedragen in zijn broekzak.’’

De verdachte zou sinds 2011 uit zo’n honderd strafrechtelijke onderzoeken informatie hebben gestolen. In 2015 werd hij gepakt. Hij wordt verdacht van computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, schending van ambtsgeheim, witwassen en het bezit van een vals paspoort.

Dinsdag volgt de visie van justitie en de strafeis. De uitspraak staat gepland voor 19 februari.