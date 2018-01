Zuurgooier ziekenhuis Capelle wordt opgenomen

De werknemer van het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel die vorig voorjaar het zeer giftige perazijnzuur uitgoot in het magazijn, moet zich voor de duur van een jaar laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag bepaald. Het vonnis tegen de 26-jarige Hans J. is daarmee gelijk aan de eis die de officier van justitie vorige maand op tafel legde.

De rechtbank vindt poging tot moord niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij. Wel is er volgens de rechtbank sprake van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Maar evenals de aanklager vindt ook de rechtbank dat J. moet worden ontslagen van rechtsvervolging, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 4 mei tot zijn daad kwam. J. lijdt volgens psychiaters aan psychotische wanen.

Hij dacht dat hij werd gepest, maar dit was niet het geval.