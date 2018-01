AIVD-kerstpuzzel bijna 600 keer ingeleverd

De beruchte kerstpuzzel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is bijna zeshonderd keer ingezonden. De deelnemers hebben de puzzel, die dit jaar beduidend moeilijker en uitgebreider was dan het jaar ervoor, gedeeltelijk of helemaal ingevuld, laat een woordvoerder van de AIVD weten.

De jaarlijkse kerstpuzzel kon vanaf 12 december tot middernacht maandag worden ingeleverd. Half februari wordt de winnaar bekendgemaakt. In totaal zijn de opgaven 75.000 keer gedownload.

De antwoorden van de puzzel van 2016 waren zo’n twaalfhonderd keer ingezonden. ,,Na afloop kregen we de oproep om de puzzel wat moeilijker te maken. Daarom zijn er deze keer twee keer zoveel opgaven en zijn de vragen wat pittiger.”

Met de puzzel zijn maximaal honderd punten te behalen en bonuspunten voor creativiteit. Bij de vorige editie waren er tien inzendingen met honderd punten of meer.

De AIVD-puzzel geldt als moeilijkste puzzel van het jaar. De opgaven zijn regelrechte hersenkrakers.

De puzzel begon ooit als interne uitdaging om systematisch denken te stimuleren, maar wordt sinds 2011 online gezet. De makers werken bij het AIVD-onderdeel Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), dat het beveiligen van staatsgeheimen als hoofdtaak heeft. Met de puzzel worden geen nieuwe AIVD’ers geworven, hij is bedoeld om mensen plezier te verschaffen.