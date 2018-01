Alle kanshebbers Gouden RadioRing bekend

Alle kanshebbers op de Gouden RadioRing zijn bekend. Dinsdag hoorde Gerard Ekdom dat hij opnieuw in de race is voor de publieksprijs. Zijn ochtendshow op NPO Radio 2, Ekdom in de Ochtend, is net als vorig jaar genomineerd.

Eerder werden de vier andere genomineerden al bekend: De Staat van Stasse van Stefan Stasse (NPO Radio 2), Somertijd met Rob van Someren (Radio 10), het 3FM-nachtprogramma Kaj met dj Kaj van der Ree en de ochtendshow van Qmusic met Mattie Valk, Fien Vermeulen en Igmar Felicia.

Gerard Ekdom maakt eveneens kans op de Zilveren RadioSter, voor radioman van het jaar. Hij neemt het op tegen Kaj van der Ree en Stefan Stasse. Voor radiovrouw van het jaar zijn Eva Koreman (NPO 3FM), Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) en Fien Vermeulen (Qmusic) genomineerd.

De uitreiking van de radioprijzen is op 25 januari op het RadioGala van het Jaar in Hilversum.