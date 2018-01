Debat later voor vertraagde Groningers

Het debat over de gaswinning in de Tweede Kamer begint omstreeks 19.30 uur en niet om 18.45 uur, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Met het uitstel komt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib tegemoet aan het verzoek van een groep Groningers die op weg naar Den Haag vertraging heeft opgelopen.

Circa 140 Groningers die in twee dubbeldekkers naar Den Haag waren vertrokken voor het debat over gaswinning moesten omrijden door een ongeluk op de A4. ,,Alstublieft, wacht op ons! Begin later”, vroeg Nettie Klompsma in een tweet aan Arib.