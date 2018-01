Editors komen naar Pinkpop

Editors zijn toegevoegd aan de line-up van Pinkpop. De Britse Indierockband staat op de laatste dag, zondag 17 juni, op het podium van het festival in Landgraaf. Ze treden op voor de show van Bruno Mars. Dat maakte voorman Tom Smith zelf bekend in de ochtendshow van Domien Verschuuren op NPO 3FM.

Editors brak in 2005 door en scoorde hits als An End Has A Start, The Racing Rats, Papillon en No Sound But The Wind. De band is op 27 maart ook in Nederland. Dan geven ze een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het programma van Pinkpop bestaat naast Editors en Bruno Mars tot nu toe uit de headliners Foo Fighters, Pearl Jam en Nothing but thieves. Het festival vindt plaats op 15, 16 en 17 juni.