Groningers wonen debat over gaswinning bij

Een club Groningers woont dinsdagavond het debat bij in de Tweede Kamer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het zijn mensen die onder leiding van de Groninger Bodem Beweging (GBB) hun gezicht willen laten zien aan de politici.

,,We zullen plaatsnemen op de publieke tribune en zullen ons keurig gedragen”, aldus Dick Kleijer van de GBB. Vrijdag is in Groningen zelf een fakkeltocht, dan willen de mensen zich laten horen.

Een woordvoerder van Schokkend Groningen, een andere actiegroep, zegt dat het niet veel zin heeft om naar Den Haag af te reizen. ,,We zien dat als bezigheidstherapie. De democratie gaat voor dit probleem niet op. Als we nog maar één procent hoop hadden op een oplossing, dan zouden we ons laten zien maar die hoop is weg”, aldus een woordvoerder. Kleijer van de GBB geeft zijn ‘collega’ daarin wel wat gelijk. ,,Als dit zo doorgaat dan wordt het moeilijk, daar hebben ze een punt, maar wij zijn verplicht dit te doen.”