Grote brand in ‘Nederlands’ museum in Jakarta

In een voormalig pakhuis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de Indonesische hoofdstad Jakarta is dinsdag een grote brand uitgebroken. In het pand is tegenwoordig een maritiem museum gehuisvest. Niemand raakte gewond door de brand, omdat medewerkers en bezoekers tijdig konden worden geëvacueerd. Een belangrijk deel van de collectie is waarschijnlijk vernietigd.

In de warenhuizen werd in de zeventiende eeuw belangrijke handelswaar opgeslagen, zoals nootmuskaat, thee en koffie.

Het maritiem museum werd in 1976 ingericht, met onder meer schepen, scheepvaartapparatuur en kaarten die illustreren hoe de eilandenarchipel voor twee derde uit water bestaat.