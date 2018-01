Kunsthal viert zilveren jubileum Viktor&Rolf

De Kunsthal in Rotterdam viert deze zomer het zilveren jubileum van modeduo Viktor&Rolf met een grote overzichtstentoonstelling onder de titel Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years.

De tentoonstelling begint op 27 mei en laat onder meer 45 werken uit hun haute-couturecollecties zien, toneelkostuums voor ballet en opera en heel speciale stukken als kostuums voor Madonna. Ook zijn er heel nieuwe, nog niet eerder getoonde werken uit de nieuwste collecties, Boulevard of Broken Dreams en Action Dolls.

Viktor Horsting (1969) en Rolf Snoeren (1969) begonnen in december 1992 aan hun zo succesvolle samenwerking. Ze zijn in hun nopjes met de expositie: ,,Op die manier kan iedereen het bekijken, niet alleen een handjevol mensen tijdens de shows in Parijs.”

,,Met magnifiek vakmanschap en dromerige silhouetten, soms gemaakt van rinkelende belletjes of rood tapijt, heeft het Nederlandse modekunstenaarsduo Viktor&Rolf gedurende de afgelopen twintig jaar draagbare kunst gemaakt in een unieke, eigenzinnige stijl”, aldus Thierry-Maxime Loriot, de Canadese curator van de tentoonstelling. Die gaat tot en met 30 september duren.