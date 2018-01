Twee tekeningen blijken Van Goghs

De nalatenschap van Vincent van Gogh is nog iets groter dan gedacht. Van twee tekeningen met zwart krijt is onlangs vastgesteld dat ze van zijn hand zijn. Het gaat om De heuvel van Montmartre met steengroeve en om De heuvel van Montmartre, allebei uit 1886. Ze zijn vanaf dinsdag te zien in het museum Singer Laren, op een tentoonstelling van een deel van de collectie van de Van Vlissingen Art Foundation.

Het eerste werk (31 bij 48 centimeter) is van de Van Vlissingen Art Foundation zelf, het tweede (32 bij 48 centimeter) uit het Van Gogh Museum. Het eerste werd na de aankoop uit een buitenlandse priv├ęcollectie onderzocht in het Van Gogh, waar men tot de conclusie kwam dat het echt een tekening van de grote meester moest zijn. Aan de hand van deze resultaten werd vastgesteld dat een eerder afgeschreven werk uit de eigen verzameling toch ook gemaakt is door Van Gogh zelf.

,,De twee tekeningen zijn overduidelijk van dezelfde hand, en in stijl verwant aan de modeltekeningen die Van Gogh begin 1886 eerst in Antwerpen en vervolgens in Parijs op het atelier van Cormon maakte. Ook de gebruikte tekenmaterialen zijn identiek en de onderwerpen zijn te verbinden met schilderijen die Van Gogh in het voorjaar en in de vroege zomer op Montmartre maakte”, zegt onderzoeker Teio Meedendorp van het Van Gogh.

,,Binnen het getekende oeuvre van Van Gogh zijn dit twee opvallende werken die mooi illustreren hoezeer hij in de periode winter/voorjaar 1886 nog op zoek was naar een eigen stijl. Ze illustreren een fase in het leerproces van de kunstenaar, die zichzelf in Parijs uiteindelijk opnieuw uitvond, maar hier nog even het traditionele artistieke pad bewandelde”, vertelt hij.

Er zijn ruim negenhonderd tekeningen van Van Gogh bekend plus een handjevol schetsboekjes. Ongeveer vijfhonderd tekeningen worden met de schetsboekjes bewaard in het Van Gogh Museum.

Behalve de Van Goghs toont het Singer Laren tot en met 6 mei werken van onder anderen Monet, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Gauguin, Sisley, Signac, Van Dongen, Matisse, Dufy, Nolde en Picasso, allemaal afkomstig uit de kunstverzameling van de Van Vlissingen Art Foundation. De zeer geslaagde zakenman John Fentener van Vlissingen en zijn vrouw verzamelen al 45 jaar lang.