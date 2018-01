Verdachte fatale brand Diemen bekent

Gilermo I. heeft bekend dat hij een van de daders is die de brand heeft aangestoken in een flat in Diemen in juli vorig jaar. Daarbij kwam een 27-jarige man om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft I. opgebiecht dat hij brand heeft gesticht in de woning van zijn zus, medeverdachte Simona I.

Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. ,,Hij heeft gezegd dat hij wel wat meer wil zeggen, maar dat de bal eerst bij anderen ligt”, zei de officier van justitie. Daarmee doelt de verdachte op zijn 23-jarige zus en een 26-jarige man, die eveneens vastzit in deze zaak.

Het OM vermoedt dat de brand is aangestoken omdat zijn zus de verzekering had willen oplichten. De brand brak uit in de nacht van 18 op 19 juli in een studentenflat aan de Rode Kruislaan.