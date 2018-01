Het verkeer moet dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag rekening houden met gladheid door (natte) sneeuw. Vooral in het noorden en het oosten van het land van het land moeten weggebruikers op hun tellen passen, aldus de VerkeersInformatieDienst VID.

Rijkswaterstaat is al aan het strooien op onder meer de A6 bij Almere en Lelystad. In de nacht van dinsdag op woensdag valt ook (natte) sneeuw in de rest van het land.