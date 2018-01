Advocaat Poch wil ministers laten getuigen

De advocaat van Julio Poch wil bij een eventuele juridische procedure tegen de Nederlandse staat ook een aantal ministers als getuigen oproepen. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops dinsdagavond in het programma Jinek. Poch heeft de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de schade die hij zegt te hebben geleden.

,,Als de Nederlandse staat niet ingaat op het verzoek de zaak in den minne te schikken dan volgt er een juridische procedure”, zei Knoops bij Jinek. Zijn echtgenote Carry Knoops zei in de uitzending dat advocaten van oud-piloot Poch de Nederlandse staat al in 2013 aansprakelijk hadden gesteld voor de gang van zaken rond zijn arrestatie.

,,De Nederlandse overheid heeft een onzorgvuldig samengesteld dossier overgedragen aan ArgentiniĆ«. En dat is de basis geweest voor de hele zaak”, zei Geert-Jan Knoops. Volgens de raadsman zijn er duidelijke aanwijzingen dat politieke invloed bij de uitlevering van Poch een veel grotere rol heeft gespeeld dan tot nu toe is verondersteld.

Nederland verstrekte in 2009 vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde Poch op de luchthaven van Valencia. Spanje leverde hem later uit aan Argentiniƫ, dat hem wilde berechten voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de militaire junta. Daarbij werden tegenstanders uit vliegtuigen gegooid. Poch werd vorig jaar door de Argentijnse rechtbank vrijgesproken.

Poch liet zelf weten dat hij dolblij is dat hij vrij is en dat het geweldig was na zijn vrijlating zijn kleinkinderen te zien en vast te houden.