Defensie: gebruikelijk zoiets eerder te melden

Het ministerie van Defensie heeft begin 2017 het Openbaar Ministerie (OM) op de hoogte gebracht van een geweldsincident tien jaar eerder in Afghanistan waarbij Marco Kroon betrokken was. Het is evenwel gebruikelijk dat betrokken militairen incidenten direct na de operatie melden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Dat gebeurt normaliter tijdens de debriefing na de actie.

Kroon stelde Defensie vorig jaar op de hoogte over het incident. Daarna heeft het ministerie het gebeuren bij het OM gemeld. Op verzoek van het OM heeft Defensie daarna eerst meer feiten en gegevens verzameld over de operatie. Deze informatie is vrijdag naar het OM gegaan die hier verder onderzoek naar doet, aldus de woordvoerder.

Kroon, die drager is van de Militaire Willems-Orde, zet zijn werkzaamheden bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht gewoon door. Hij is niet geschorst omdat hij niet door het OM is aangemerkt als verdachte.

Het geweldsincident gebeurde tijdens een geheime operatie waarbij hij als commandant van een eenheid een vijand moest uitschakelen. Hij heeft de operatie geheim gehouden ,,gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico”, zo heeft hij via zijn advocaat laten weten.

Of hij om deze operatie mede de Militaire Willems-Orde heeft gekregen, kan Defensie niet zeggen.