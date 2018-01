F-16 valt IS-strijder aan in oosten van Syrië

Een Nederlandse F-16 heeft in het oosten van Syrië een strijder van Islamitische Staat (IS) aangevallen. Dat gebeurde ter ondersteuning van grondtroepen die vechten tegen de terreurgroep, meldde het ministerie van Defensie. Het gebeurde nabij Abu Hammam in de provincie Deir al-Zour.

Vier Nederlandse gevechtsvliegtuigen zijn sinds deze maand weer actief in de strijd tegen IS. Ze opereren vanaf een basis in Jordanië. Tussen 10 en 16 januari voerden de F-16’s negen missies uit: vijf boven Irak en vier boven Syrië. Maar een keer werden wapens ingezet.

Defensie probeert meer openheid te geven over de luchtaanvallen. Voorheen werd informatie over locaties en mogelijke slachtoffers niet of nauwelijks gedeeld.