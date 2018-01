Hesje bij schoolzwemmen voor extra veiligheid

Tijdens het schoolzwemmen gaan bij het onderdeel vrij zwemmen kinderen die nog niet zo goed in het water zijn een gekleurd hesje dragen. De maatregel maakt onderdeel uit van een verscherpt veiligheidsprotocol rond het schoolzwemmen, opgesteld door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Directeur André de Jeu bevestigt woensdag berichtgeving hierover in het AD.

Een andere verscherpte maatregel is dat er duidelijkere afspraken zijn gemaakt over wie wanneer verantwoordelijk is tijdens het schoolzwemmen. Zo staat nu expliciet vermeld dat leraren tijdens de lessen mogen ingrijpen als ze de situatie onveilig vinden. Ook zal er een duidelijker overdracht zijn tussen leraar en zwembadmedewerker.

De aanleiding voor de verscherpte afspraken is de verdrinkingsdood van het negenjarige Syrische meisje Salam vlak na het schoolzwemmen in Rhenen. Haar dood leidde tot een juridisch conflict over de vraag wie verantwoordelijk was, leerkrachten of zwembadmedewerkers. Salam verdronk in het diepe bad.

Betrokkenen vanuit het onderwijs en de zwembaden vinden de nieuwe maatregelen niet ver genoeg gaan, vertellen ze aan het AD. ,,Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de overdracht van de leerlingen aan de zwembadmedewerker is. Dat moet veel scherper”, zegt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Commercieel-directeur Roger van Meer van de uitbater van zwemgelegenheden Optisport sluit zich daarbij aan.

Volgens De Jeu echter is het nieuwe protocol zorgvuldig opgesteld. ,,Het is door juristen bekeken en daaruit blijkt dat het goed is gebeurd.”