OM: 7 jaar cel voor uitbuiting ‘huisslaaf’

Voor het jarenlang uitbuiten van een zwakbegaafde man is woensdag in de rechtbank in Almelo tegen een echtpaar uit Tubbergen zeven jaar cel geëist.

Gretha K. (47) en Adje B. (60) uit de Overijsselse gemeente zouden de nu 32-jarige Jeffrey zeven dagen in de week, zestien uur per dag voor hen hebben laten werken. ’s Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. B. sloeg hem herhaaldelijk, onder meer met een wandelstok en een ijzeren pijp, bleek uit verklaringen. Het slachtoffer ontsnapte naar eigen zeggen uit deze hel in oktober 2015.

De zaak is uniek vanwege de lange duur van de uitbuiting, zei de officier van justitie. ,,Het werk was zwaar en hij maakte buitensporig lange dagen. Hij werd in niet voor bewoning geschikte hokken opgesloten, met gevaar voor zijn leven.”

Het slachtoffer werd bovendien veelvuldig mishandeld, gepest en gekleineerd. Een derde verdachte – de 60-jarige Nico H. uit Hilversum – dwong hem een pand in Enschede op zijn naam te zetten, stelt het OM. Volgens buurtbewoners zat daar later een hennepplantage of een bordeel in. Ook stonden er 24 kentekens en een bedrijf op zijn naam en werd zijn bankrekening geplunderd. Volgens het OM is met de uitbuiting 4 ton verdiend. Tegen H. is 2 jaar cel geëist.

De verdachten ontkenden de uitbuiting. Volgens Gretha K. werd Jeffrey juist in hun gezin opgenomen. Hij kreeg onderdak en werk van ze. Volgens B. verdiende hij gewoon geld met het werk. Donderdag zijn de advocaten aan het woord. De rechtbank heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het vonnis volgt.