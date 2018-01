Alle treinverkeer NS gestaakt vanwege storm

De NS heeft donderdagochtend alle treinverkeer stilgelegd vanwege de zware storm.

Door de storm komen veel bomen en andere voorwerpen op het spoor en op treinen terecht. Ook op verschillende stations zijn er problemen ontstaan door de storm. Omdat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor reizigers en medewerkers hebben ProRail en NS besloten de dienstregeling te staken.

ProRail en NS houden met behulp van weerbureaus de weersituatie nauwlettend in de gaten. Zodra het kan wordt stormschade hersteld. Reizigers moeten er rekening mee houden dat door het grote aantal storingen het herstel ook na de storm even kan duren en dat er beperkingen in het treinverkeer zijn. NS adviseert reizigers de berichtgeving goed in de gaten te houden.