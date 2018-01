Amsterdamse trams gaan weer rijden

Het tramverkeer in Amsterdam wordt langzaamaan weer opgestart, nadat de voertuigen enkele uren niet reden door de storm. Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB zijn de bovenleidingen die waren gesneuveld door de wind op de cruciale plekken gerepareerd. Hier en daar moeten trams nog wel omrijden.

Alle pontjes over het IJ varen ook weer en de bussen rijden allemaal, al hebben ze mogelijk wel vertraging. Het metroverkeer is nog wel ontregeld. Metrostation Van der Madeweg was enige tijd dicht vanwege los gewaaide dakplaten, maar het GVB berichtte rond 14.30 uur dat het weer open is.